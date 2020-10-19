DHA

Hatay'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 bin 150 litresi fermente edilmiş, toplam 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte ve kaçak alkol satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. O.B.'ye ait olduğu belirtilen evde, 2 bin 150 litresi fermente edilmiş, 240 litresi içime hazır toplamda 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli O.B.'ye adli işlem uygulandı.