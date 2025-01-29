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        Haberler Spor Futbol Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri yapıldı - Futbol Haberleri

        Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri yapıldı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:36
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        Hatay'da 15 ve 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri yapıldı
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        Antakya Belediyesi Futbol Sahası'nda gerçekleşen seçmelere 1939 Güney Yıldızı Spor, Birfen Koleji Hatay, Defne Spor, Harbiye Spor, İskenderun 6 Şubat Spor, Serinyol Spor ile okullardan 56 sporcu katıldı.

        Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmeyi, genç kızların futbol oynamasını teşvik etmeyi ve yetenekli olanların milli takıma kazandırılmasını hedefleyen proje kapsamındaki seçmelerde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Sorumlusu Nazlı Ceylan Demirbağ, Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan ve U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı da hazır bulundu.

        Kıragası, proje çerçevesinde 11. seçmeyi kendileri için önemli bir şehir olan Hatay'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Eski Hatayspor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Serpil Uğurlu da organizasyonun kız çocuklarına psikolojik anlamda çok iyi geleceğini söyledi.

        Seçmelerde iki takıma ayrılan sporcular, çift kale maç oynadıktan sonra değerlendirmeye alındı.

        BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi kapsamında bugüne kadar Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon, Samsun ve Gaziantep'te seçmeler yapıldı.

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