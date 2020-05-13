Hatay'da 14 yaş ve altı çocuklar "serbestliği" denizde değerlendirdi

Kentte 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile çocuklar, uzun bir aradan sonra aileleriyle dışarı çıktı.

Plaj ve kumsallarda yoğunluğun yaşandığı turizm ilçelerinde çocuklar, sıcak ve güzel havayı fırsat bilerek denize girip, eğlendi.

Bazı çocuklar kumsalda vakit geçirirken, bazıları da bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu.