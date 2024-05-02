Hatay'da 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta 1 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 02.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 02.05.2024 - 18:42
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi otogar önünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 milyon 670 bin makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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