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Hatay 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları için geri sayım başladı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimlerinde Hatay’daki 1 milyon 62 bin 886 seçmen sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirecek. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hatay’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.1 oy alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 48 oranında oy almıştı. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları YSK tarafından açıklanacak. İşte 2023: Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından açıklanan verilere göre toplamda 1 milyon 62 bin 40 kayıtlı seçmenin bulunduğu Hatay’da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından netleşecek. Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları Habertürk’ün seçim sonuçları ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…

  • HATAY SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Hatay Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Hatay Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 HATAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Hatay ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Hatay Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Hatay Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz. 

    İLÇE İLÇE HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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