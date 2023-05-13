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Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

Hatay Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

Hatay seçim sonuçları ve oy oranları heyecanla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, tarafından açıklanan verilere göre, en fazla milletvekili çıkartacak olan on ikinci il olacak olan Hatay'da ise toplam 1 milyon 62 bin 40 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oy oranları, Habertürk’ün Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ekranı üzerinden yayınlanacak. Adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İşte Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları ekranına ilişkin merak edilenler…

Giriş: 13.05.2023 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00’de başlayacak. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı 2023 Genel Seçimleri’nde saat 17:00’den itibaren oy kullanılamayacak. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden güncellenecek.  İşte 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP ve Yeşil Sol Parti Hatay oy oranları ile Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları sorgulama ekranı...

    14 Mayıs 2023 Hatay Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Hatay Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Adıyaman Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Hatay Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    HATAY SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    HATAY'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • HATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Hatay Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Hatay Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Hatay Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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