Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması kararı memnuniyetle karşılandı

Cutts, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM Yardım Yükleme Merkezi'ni ziyaretinde AA muhabirine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın BM yardımları için yetkilendirilmesi kararını 12 ay boyunca uzatılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.Suriye'de yardıma muhtaç milyonlarca insanın bulunduğunu ifade eden Cutts, Suriye'ye yapılan yardımların büyük bir bölümünün Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan gönderildiğini aktardı.
- "İnsanlar hayatta kalmak için yardıma muhtaç durumdalar"
Cutts, Suriye'deki ihtiyaç sahibi insanlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'den yardımlarımız, İdlib, Azez, Cerablus, Afrin, El Bab gibi bölgelerdeki Suriyeli muhtaç ailelere ulaştırılıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması çok yerinde bir karar oldu. Çünkü bu insanlar hayatta kalmak için yardıma muhtaç durumdalar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla biz içeriye yiyecek, medikal, çadır, su, hijyen malzemeleri götürmeye devam edebileceğiz. Bizim bu operasyona devam edebilmemiz için çok önemli bir karardı."
Cutts, kapıdan İdlib'e gıda yardımlarının yanı sıra Kovid-19 aşısının da gönderildiğini söyledi.
- "İhtiyaç olduğu sürece faaliyetlerimize devam edebilmeyi umuyoruz"
Suriye'ye yapılan insani yardım operasyonunun önemli olduğuna dikkat çeken Cutts, "Bu yapılan ciddi manada büyük bir yardım organizasyonudur. Sınırın diğer yanında 3,5 milyon insan bulunmakta ve bu insanlar tamamen gelen yardımlara ihtiyaç duymaktalar. Biz de her ay mümkün olduğu kadar fazla insana ulaşabilmek için çalışıyoruz. İhtiyaç olduğu sürece faaliyetlerimize devam edebilmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.
2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.
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