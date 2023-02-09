Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik

Hatay Cezaevi'nden firar girişimiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların, kurumdan dışarıya çıkmaya çalıştığını, jandarmanın mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsünün önlenerek güvenliğin sağlandığını bildirdi

Giriş: 09.02.2023 - 03:56 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay Cezaevi'nden firar girişimiyle ilgili açıklama
Hatay Cezaevi'nden firar girişimiyle ilgili açıklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu iddia edilen görüntülerin, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, "Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştı, kurumun dış güvenliğini sağlamakla görevli jandarma taburunun mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlendi ve kurum güvenliği sağlandı" bilgisi verilen açıklamada, müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesinin yaşanmadığı, olayın soruşturulması için Adalet Bakanlığı müfettişleri ile CTE kontrolörlerinin görevlendirildiği, bunun dışındaki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TCG Sancaktar gemisi İskenderun'da
TCG Sancaktar gemisi İskenderun'da
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi
Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.