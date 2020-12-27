Salon: Antakya

Hakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal Digilli

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır Turgut 2, Mc Bride 18, Stokes 11, Thomas 9, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen 2

1. Periyot: 9-16

Devre: 16-33

3. Periyot: 31-61

Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut 37.37 (Fenerbahçe Öznur Kablo