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        Haberler Gündem Güncel Hatay, Antalya ve Edirne'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Hatay, Antalya ve Edirne'de orman yangını

        Hatay'ın Antakya, Antalya'nın Serik ve Edirne'nin Meriç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:48
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        Üç ilde orman yangını
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Bugün de Hatay, Antalya ve Edirne'den yangın haberleri geldi.

        HATAY

        Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        ANTALYA

        Antalya'nın Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesindeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı.

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        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        EDİRNE

        Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        #Hatay
        #orman yangını
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