Hatay'a şehit ateşi düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

DHA'nın haberine göre, Yırtıcı'nın acı haberi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zeynep Yırtıcı, haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Anne Yırtıcı'yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Hazal Yırtıcı ile 1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehit Yırtıcı'nın eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Yırtıcı'nın naaşı, Ağrı'da yapılacak törenin ardından hava yoluyla memleketi Hatay'a getirilecek.