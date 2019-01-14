Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak geçmeye çalıştığı otobüsün korna çalmasına sinirlenerek camdan silah gösteren şahıslar, otobüsün içindekilerin polis memurları olduğunu öğrenince şaşkına döndü.



İHA'nın haberine göre, İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan ve Akhisar’da ikamet eden otomobil sürücüsü M.B., aynı istikamete giden otobüsü hatalı solladı. Hatalı sollama sonucu otobüs şoförü M.BA. korna çalıp selektör yaparak otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan T.Ö. yanındaki tabancayı çıkararak korkutmak amacıyla otobüse doğru salladı.



Silah sallayanların içinde bulunduğu otomobil 500 metre sonra bir akaryakıt istasyonunda polisler tarafından durduruldu. Durdurulan aracın ardından otobüs de aynı akaryakıt istasyonunda durarak şoförü ve içindeki 28 polis aşağıya indi. Bir otobüs polisi karşısında gören otomobil sürücüsü M.B. ve yanındaki T.Ö. biranda neye uğradığını şaşırdı. Otomobilde yapılan aramalarda bir adet 9 mm çapında sarsılmaz marka tabanca ve bir adet bıçak bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya konuşmasına takviye olarak giden ve İzmir’e dönüş yapan polisler ve otobüs şoförü şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan M.B. ve T.Ö. serbest bırakıldı.



