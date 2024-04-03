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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de hatalı sollama iddiası! Araç iyiye bölündü 2 kişi öldü

        Otomobil önce otobüse sonra ağaca çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        İzmir'in Urla ilçesinde iddiaya göre hatalı bir şekilde sollamaya çalıştığı otobüse çarpan otomobil, daha sonra bir ağaca çaptı. İkiye bölünen araçtaki iki kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:41
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        Hatalı sollama iddiası! 2 kişi öldü
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        İzmir'in Urla ilçesinde, otomobil önce sollamaya çalıştığı belediye otobüsüne, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        KAZADA ARAÇTAN FIRLADI

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ağaçlı Yol mevkiinde meydana geldi. Urla yönüne giden Emin Keskin (24), yönetimindeki otomobille önündeki belediye otobüsünü sollamak istedi.

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        Ancak bu sırada Keskin’in kontrolünü yitirdiği otomobil, belediye otobüsüne, ardından da ağaca çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada, sürücü Emin Keskin ile araçtan fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) yaşamını yitirdi.

        1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet Muharrem Peker (22) ile Keskin’in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Mehmet Muharrem Peker, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Peker'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Çiftçi ve Keskin’in cenazeleri ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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