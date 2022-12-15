Karamürsel ilçesi D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki tanker, Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın kadın sürücüsü ile bir kadın yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan bir kadın ise ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yolun Yalova istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.