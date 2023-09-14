Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz başvuru SPK tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. SPK bülteni ile Hat-San Gemi halka arz talep toplama tarihleri belli olurken, hisse fiyatı netlik kazandı. Hat-San Gemi halka arzında 44.300.000 lot bireysel yatırımcıya eşit olarak dağıtılacak. Peki, Peki, "Hat-San halka arz talep toplama tarihleri ne zaman? Hat-San Gemi halka arz hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte detaylar...