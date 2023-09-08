Hat-San halka arz oluyor! Hat-San Gemi halka arz tarihi belli oldu mu, kaç lot veriyor?

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek olan Hat-San halka arz 22,60 TL'den işlem görecek. Peki, Hat-San halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir? İşte, konuya ilişkin detaylar...