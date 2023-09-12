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        Haberler Ekonomi Borsa Hat-San halka arz hangi bankalarda var? 2023 Hat-San halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve hangi bankalarda var? - Borsa Haberleri

        Hat-San halka arz oluyor! Hat-San Gemi halka arz talep toplama tarihleri ne zaman ve kaç lot verir?

        Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 14 Eylül itibarıyla başlayacak. Hat-San halka arz talep toplama tarihlerine kısa bir süre kalmasıyla "Hat-San halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu?" soruları gündeme geldi. İşte 'HATSN' hisse adıyla Yıldız Pazar'da işlem görecek Hat-San Gemi halka arzı hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:07
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        • 1

          Hat-San halka arz talep toplama tarihleri açıklandı. Büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklanan Hat-San Gemi halka arzı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek. Hisse fiyatı 22,60 olarak belirlenen Hat-San halka arzının kaç lot vereceği ve hangi bankalarda olduğu merak ediliyor. İşte, konuya dair bilgiler...

        • 2

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ OLUYOR!

          Hat-San Gemi, halka arz yoluyla 188.037.093 TL olan mevcut sermayesini 33.462.907 TL artırarak 221.500.000 TL’ye çıkaracak.

          Şirket, halka arz aşamasında ayrıca mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat AŞ’nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirilecek.

        • 3

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Hat-San Gemi İnşaa talep toplama tarihleri 14-15 Eylül 2023 olarak belirlendi. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olacağı açıklandı.

        • 4

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI

          1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.

        • 5

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

          Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

          PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 6

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

          Halka arz sonrası Hat-San Gemi’nin açıklık oranının %20 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Böylece Hat-San Gemi halka arzında toplamda 44.300.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacak.

          ✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)

          ✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)

          ✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)

          ✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)

          Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.

          Bireysel Toplam Lot 31.010.000

        • 7

          EBEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Yakında Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin katılım endeksine uygun olduğu öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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