Hat-San halka arz sonuçları açıklandı mı? Hat-San halka arz ne zaman borsada işlem görecek?
Hat-San halka arz sonuçları SPK tarafından açıklanacak. 14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sonuçları açıklandıktan sonra Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu kapsamda yatırımcılar "Hat-San ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Hat-San halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Hat-San Gemi halka arz sonuçlarını sorgulamaya başladı. Yatırımcılar Hat-San'ın borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...
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HAT-SAN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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HAT-SAN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hat-San Gemi halka arz talep toplama işlemleri 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.
Hat-San Gemi'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasının ardındanYıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
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HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.
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HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Halka arz sonrası Hat-San Gemi’nin açıklık oranının %20 olması beklenirken halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Böylece Hat-San Gemi halka arzında toplamda 44.300.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; toplamda 44,3 milyon adet lot dağıtılacak.
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İşte olası lot dağıtımları
✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)
✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)
✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)
✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)
Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.
Bireysel Toplam Lot 31.010.000
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