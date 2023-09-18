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        Haberler Ekonomi Borsa Hat-San Gemi halka arz sonuçları açıklandı! 2023 Hat-San ne zaman borsada işlem görecek ve kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

        Hat-San halka arz sonuçları açıklandı! Hat-San halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

        Hat-San halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. 14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sonuçları açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu kapsamda yatırımcılar "Hat-San ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Hat-San halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:37
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Hat-San Gemi halka arz sonuçlarını sorgulamaya başladı. Yatırımcılar Hat-San'ın borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          HAT-SAN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı.

        • 3

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

          Hat-San Gemi halka arza başvuran bireysellere 8-9 lot dağıtıldı.

        • 4

          HAT-SAN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Hat-San Gemi'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasıyla bu hafta içerisinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

        • 5

          HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak.

        • 6

          İşte olası lot dağıtımları

          ✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)

          ✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)

          ✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)

          ✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)

          Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.

          Bireysel Toplam Lot 31.010.000

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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