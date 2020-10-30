"Hastayım" bahanesiyle maske takmayan kişiye ceza uygulandı - EDİRNE

AA

EEdirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürüyor.Polis, kentin yoğun noktası Saraçlar Caddesi'ndeki denetimde maskesini düzgün takmayanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Maskesi çenesinde olan birçok kişi polisi görünce maskesini düzeltti.Ekipler, caddede maskesiz dolaşan bir kişiye maske verdi, hakkında tutanak tuttu.Bu kişiye cezası daha sonra tebliğ edilecek.

Maske takmadığı için işlem yapılan Mahmut Öztürk, gazetecilerin "Neden maskenizi takmıyorsunuz?" sorusuna, "Hastayım, rahatsızım. Astımım var, bronşitim var, şekerim, tansiyonum var, KOAH var. Bak ne kullanıyorum. Raporlarım da var. Taktığım zaman nefes alamıyorum, tıkanıyor burnum. Ben bayılayım mı, düşeyim mi burada?"yanıtını verdi.

"Hastasınız, maske takmazsanız bir de koronavirüs kapmaktan korkmuyor musunuz?" sorusuna da Öztürk, "Hayır, doktora çıktım bende bir şey yok Allahıma şükürler olsun." dedi.Öztürk, cebinden çıkardığı toplu taşıma biniş kartını "rapor" diye gazetecilere gösterdi.