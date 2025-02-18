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        Haberler Gündem Hastaya anjiyo yapılırken pazarlık yapmıştı, tutuklandı

        Hastaya anjiyo yapılırken pazarlık yapmıştı, tutuklandı

        İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 20:15 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:16
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        Hastaya anjiyo yapılırken pazarlık yapmıştı, tutuklandı
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        İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

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