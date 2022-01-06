Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. İskender, hastasının saldırısı sonucu bel bölgesi ve sağ elinden yaralandıktan sonra fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlattı.
'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK YIPRANDIM'
Saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen İskender, "Fiziki yaralarım iyileşse de psikolojik olarak çok yıprandım. Bu tip saldırıların tekrarlanmaması için hastanede çeşitli tedbirler alınmasını istiyordum ama hiçbir önlemin alınmadığını gördüm. Bu yüzden çok kırgınım" dedi.
'HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI İÇİN DİLEKÇEMİ SUNDUM'
İskender, benzer saldırıların tekrar yaşanmaması için hastanelerde gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunarak, "Tedbir alınmazsa bu tip saldırılar başka doktorların başına da gelebilir. Ben şu an psikolojik olarak hasta bakmak istemiyorum. Yaşanılanların ardından hiçbir değişiklik olmadığı için de istifa dilekçemi başhekimliğe sundum." diye konuştu.
'NE YAPACAĞIMA HENÜZ KARAR VERMEDİM'
İstifasının ardından ne yapacağına dair henüz bir karar vermediğini söyleyen İskender, "Bir süre daha dinlenmek istiyorum. Hekimler yetkin insanlardır. Bu yüzden farklı bir yoldan ilerlesem de başarılı olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
DOKTOR İSKENDER'İN DİLEKÇESİ
İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine sunduğu istifa dilekçesinde şunları kaydetti:
"Temmuz 2018'den beri hastaneniz ortopedi ve travmatoloji kliniğinde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!