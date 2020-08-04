Olay Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Kazım Ç., hasta olan annesi Emine Ç.'yi gece geç saatlerde hastaneye götürdü.
Zafer Samancı’nın haberine göre, koronavirüs şüphesi olan Emine Ç. özel bir hastaneye sevk edildi. Görevliler koronavirüs şüphesi yüzünden Kazım Ç.'nin ambulansa binmesine izin vermedi. Bunun üzerine sinirlenen Kazım Ç. acil servis kapısını ve acil servisteki bir televizyona kırarak zarar verdi.
Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Kazım Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanenin özel güvenlik görevlileri ve nöbetçi memuru da Kazım Ç.'den şikayetçi oldu.
“DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM”
Emniyetteki ifadesinde annesinin peşinden hastaneye gidebilmek için televizyonu kırdığını belirten Kazım Ç., "Annemde Kovid 19 şüphesi olduğu için beni ambulansa almadılar. Yanımda nakit param ve arabam olmadığı için 112'den yardım istedim. Onlar da beni hastane personeline yönlendirdi. Bana polisin yardım edeceği söylendi.
45 dakika geçti ve beni almaya ekip gelmeyince annemin durumu da ağır olunca ‘bana yardım edin, beni annemin yanına götürün’ diye bağırdım. Doktorun birisi bana ‘biz o işlere bakmıyoruz’ deyince dikkat çekmek için acilde bulunan televizyona yumruk attım. Kendime zarar vermek için televizyona kafa vurdum. Ancak yaralanmadım. Acildeki kapıyı ben kırmadım. Annem içeride yatarken kardeşim içeriye girince ayağı kapının altına takılmış ve kapıda çok az bir çıkıntı olmuş” dedi.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Kazım Ç.'nin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kazım Ç. iki hafta boyunca gözlem altında tutuldu. Tedavisinin ardından test sonucu negatife dönen Kazım Ç, adliyeye sevk edildi. Kazım Ç, sevk edildiği Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince 'Görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme' suçundan tutuklandı.
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