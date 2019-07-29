Hastaneye kaldırılan Rus mualif lider Navalni 'zehirlenmiş olabilir'

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Protesto çağrısı yaptığı gerekçesiyle geçen hafta 30 günlük hapis cezası alan ve cezaevinde iken "alerjik reaksiyon" nedeniyle Moskova'da hastaneye kaldırılan Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin doktoru, onun "bilinmeyen bir kimyasal maddeyle" zehirlenmiş olabileceğini ifade etti.
Navalni'nin vücudunda şişme, gözde akıntı, boyun, sırt, göğüs ve bileklerde döküntü nedeniyle dün hastaneye kaldırılmıştı.
Navalni'nin sözcüsü bunun alerjik reaksiyon olabileceğini, ancak daha önce böyle bir şey yaşamadığını ifade etmişti.
Hastane yetkilileri Navalni'nin durumunun tatmin edici olduğunu açıkladı.
Navalni'nin şahsi doktoru Anastasia Vassilieva, Pazar günü Facebook'ta paylaştığı bir mesajda, Navalni'yi ziyaretinin engellendiğini, ancak kapı aralığından gördükleri kadarıyla, belirtilerin "kimyasal bir maddeye" maruz kalmaktan kaynaklı olabileceğini ifade etti.
"Bazı yetkililerin tuhaf davranışlarının" da şüphelerini artırdığını kaydeeden Vassilieva, Facebook mesajında, "Kimse onun rahatsızlığının nedenini tespit etmeye çalışmıyor, doktorlara izin verilmiyor. Yalanlar söyleniyor" diye yazdı.
Vassilieva, hastanenin Navalni'nin ailesine ve avukatlarına teşisle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını belirterek yetkilileri Navalni'ye donanımlı bir tıbbi tedavi uygulanmasına izin vermeye çağırdı.
2017'de Kremlin yanlısı aktivistler Navalni'ye yeşil boya fırlattığında bir gözünde geçici körlük oluşmuş ve tedavisini göz doktoru Anastasia Vasilieva yapmıştı.
Navalni geçen hafta hükümet karşıtı bir protesto çağrısı yaptığı için tutuklanmış ve 30 gün hapis cezası almıştı.
Seçim kurulunun, 8 Eylül'de 16 bölgede yapılacak yerel seçimlere bağımsız adayların katılımını engellemesi üzerine protesto gösterileri planlanmıştı.
Güvenlik güçleri, aday olmalarına izin verilmeyen bazı muhaliflerin evlerine hafta içinde baskın düzenlemişti.
Muhaliflerin aday olabilmeleri için 5 bin imza toplamaları şartı getirilmişti, ancak "sahte imza" kullanmakla suçlanarak, yeterli imzayı toplayamadıkları gerekçesiyle 30 kişinin adaylıkları reddedilmişti.
Bunun üzerine Cumartesi günü bir protesto gösterisi düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.
Navalni de izin verilmeyen bu protestoya destek vermesinin ardından Çarşamba günü 30 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Navalni geçmişte de benzer cezalar almıştı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gösteri öncesi yaptığı açıklamada kamu düzenini sağlama sözü vererek, protestoyu "güvenlik tehdidi" olarak tanımlamıştı.
Cumartesi günü Moskova'da gerçekleşen protesto gösterilerinde 1400'e yakın kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların büyük bir kısmı serbest bırakılırken, 200'e yakın kişinin bu hafta içinde hakim karşısına çıkarılabileceği belirtiliyor.
20 Temmuz'da aynı nedenle Rusya'da yıllardır görülen en büyük protesto gösterilerinden biri düzenlenmiş, gösterilere 20 binden fazla kişi katılmıştı.
Navalni, 2011 yılında Rusya'daki seçimlerde usülsüzlük yapıldığı gerekçesiyle şimdiye kadar Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı en büyük protestoların başını çeken isimdi.
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