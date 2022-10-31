Hastaneye girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardılar

Röntgen sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personelinin, giymeleri için galoş getirdiği görüldü.

Tarlada çalışan İsmail Açıkgözoğlu'nun, evde düşünce ayağı burkulan oğlu Müslüm Açıkgözlü'yü (15) diğer oğlu İsmail ile birlikte tedavi için hastaneye getirdiği öğrenildi. Baba ve iki oğlu hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından DHA'ya konuştu.

"HASTANEYİ KİRLETMEMEK İÇİN ÇIKARDIK"

Bamya tarlasında oğlu Halil ile çalışırken evdeki diğer oğlunun düşerek ayağını burktuğunu öğrendiğini söyleyen İsmail Açıkgözoğlu, "Tarlada çalışırken telefon geldi apar topar çıktık. Oğlumu hastaneye getirdik. Tarladan çıktığımız için ayaklarımız, ayakkabılarımız çamurdu. Hastane personeli ayakkabıyla girmemizin sorun olmayacağını söyledi ama biz yine de hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarımızı çıkardık. Sonra bize galoş verdiler. Sağ olsun çok da ilgilendiler" dedi.

"BU DUYARLILIKTAN DOLAYI MUTLU OLDUM"

Tedavisinin ardından taburcu olan Müslüm Açıkgözoğlu ise, sabah evin kapısını açamadığı için damdan girmeye çalıştığını bu sırada üzerine bastığı plastik borunun kaymasıyla yere düştüğünü söyledi. Taburcu olduktan sonra babasının ve ağabeyinin hastaneye ayakkabısız girdiği görüntüleri izlediğini belirten Açıkgözoğlu, bu duyarlılıktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.