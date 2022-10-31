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Hastanenin aciline girerken, çamurlu ayakkabılarını çıkardılar

Osmaniye'de tedavi için hastaneye gelen iki kişi, çamurlu olduğu için ayakkabılarını acil giriş kapısı önünde çıkarttı. Ayakkabısız halde kayıp yaptırıp, röntgen sırası beklerken güvenlik kameralarına yansıyan kişilerin çiftçi İsmail Açıkgözoğlu ve oğlu Halil Açıkgözoğlu olduğu ortaya çıktı. Oğlunun ayağı burkulduğu için hastaneye geldiklerini söyleyen İsmail Açıkgözoğlu, "Hastane personeli ayakkabıyla girmemizin sorun olmayacağını söyledi ama biz yine de hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarımızı çıkardık" dedi

Giriş: 31.10.2022 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de yürekleri burkan görüntü! Hastaneye girerken çamurlu ayakkabıları... - En son haberler
Hastaneye girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardılar
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DHA

Osmaniye'de, hastanenin acil girişine çamurlu ayakkabılarını çıkararak giren arkadaşlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayak burkulması şikâyetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen iki arkadaş, çamurlu ayakkabılarını dışarıda çıkarttı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın röntgen çektirmeye gittiği görüldü.

HASTANE PERSONELİ GALOŞ VERDİ

Röntgen sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personelinin, giymeleri için galoş getirdiği görüldü.

"HASTANEYİ KİRLETMEMEK İÇİN AYAKKABIMIZI ÇIKARDIK"

Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne girişte çamurlu ayakkabılarını çıkarıp içeriye girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişinin, çiftçi İsmail Açıkgözoğlu (41) ve oğlu Halil Açıkgözoğlu (22) olduğu ortaya çıktı.

AYAĞI BURKULAN OĞLUNU GETİRMİŞ

Tarlada çalışan İsmail Açıkgözoğlu'nun, evde düşünce ayağı burkulan oğlu Müslüm Açıkgözlü'yü (15) diğer oğlu İsmail ile birlikte tedavi için hastaneye getirdiği öğrenildi. Baba ve iki oğlu hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından DHA'ya konuştu.

"HASTANEYİ KİRLETMEMEK İÇİN ÇIKARDIK"

Bamya tarlasında oğlu Halil ile çalışırken evdeki diğer oğlunun düşerek ayağını burktuğunu öğrendiğini söyleyen İsmail Açıkgözoğlu, "Tarlada çalışırken telefon geldi apar topar çıktık. Oğlumu hastaneye getirdik. Tarladan çıktığımız için ayaklarımız, ayakkabılarımız çamurdu. Hastane personeli ayakkabıyla girmemizin sorun olmayacağını söyledi ama biz yine de hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarımızı çıkardık. Sonra bize galoş verdiler. Sağ olsun çok da ilgilendiler" dedi.

"BU DUYARLILIKTAN DOLAYI MUTLU OLDUM"

Tedavisinin ardından taburcu olan Müslüm Açıkgözoğlu ise, sabah evin kapısını açamadığı için damdan girmeye çalıştığını bu sırada üzerine bastığı plastik borunun kaymasıyla yere düştüğünü söyledi. Taburcu olduktan sonra babasının ve ağabeyinin hastaneye ayakkabısız girdiği görüntüleri izlediğini belirten Açıkgözoğlu, bu duyarlılıktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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