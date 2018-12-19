Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, hastanelerde staj yapan öğrencilerin yemek servisinden ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili mevzuat gereğince yataklı tedavi kurumlarında staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere hastalar için oluşturulmuş yemek servisinden ücret ödemeden yararlandırılacak.