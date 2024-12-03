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        Haberler Sağlık Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak | Sağlık Haberleri

        Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak

        Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak Hastane Koordinasyon Kurulları, hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak, hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:54
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        Hastanelerde "Koordinasyon Kurulları" oluşturulacak
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        Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Bakanlığa bağlı, ilçe hastanelerini içine alan ikinci ve şehir hastanelerini de kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla farklı unvan ve branş personelinin yer aldığı Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

        En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak kurul, üye çoğunluk sayısı ile her ayın ilk haftası toplanarak hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunarak icrai kararlar alabilecek.

        Hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemler ile düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak kurul, Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak.

        Kurul, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ile sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi ve sözleşme yükümlülükleri kapsamındaki ikaz işlemlerinde, üye çoğunluğuyla işlem gerçekleştirebilecek.

        Hastane Koordinasyon Kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesi "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ​​​​​​​

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