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Hastaneler ve eczaneler 28 Ekim 2022 açık mı, kapalı mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken, hastaneler ve eczanelerin 28 Ekim Cuma günü açık olup olmadığı birçok kişi tarafından araştırma konusu oldu. Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken 29 Ekim öncesinde hastanede tedavi olup, aşı yaptırmak isteyenler ve ilaç almak için eczaneye gitmek zorunda olanlar, 28 Ekim 2022 hastane ve eczanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte 28 Ekim Cuma hastane ve eczanelerin çalışma saatleri...

Giriş: 26.10.2022 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurdun dört bir tarafında büyük bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Peki Hastaneler ve eczaneler 28 Ekim 2022 açık mı, kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz açık olacak ve diğer eczanelerimiz kapalı olacaktır.

     

  • 28 EKİM HASTANELER AÇIK MI? 

    Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. 28 Ekim tarihinde hastaneler 13.00'e kadar açık olacak. 13.00 sonrasında ise acil servis hizmet vermeye devam edecek.

     

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