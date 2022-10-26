29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yurdun dört bir tarafında büyük bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Peki Hastaneler ve eczaneler 28 Ekim 2022 açık mı, kapalı mı olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...