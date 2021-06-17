AA

Covid-19 salgınına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen yoğun aşılama çalışmalarında Ankara Şehir Hastanesi, günlük BioNTech aşısı uygulama kapasitesini hafta içi 28 bin doz, hafta sonu ise 32 bin doza çıkardı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında yürütülen aşılama programında yaş grubunun düşürülmesi ve yeni meslek gruplarının da programa dahil edilmesiyle hastaneler ve aile hekimliklerinde yoğun bir aşılama dönemi başladı.

Türkiye'de bugünden itibaren 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için de aşı randevularını açılırken dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı uygulandı.

Aşılama sürecinin yoğunlaşması ile Ankara Şehir Hastanesinde de günlük aşı uygulama kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni uygulamalar devreye alındı.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastanemizde daha önce 50 odamızda BioNTech aşısı uyguluyorduk. Yaş sınırının düşmesi ile aşı kapasitemizi artırdık. Şu an üç hastanemizde daha BioNTech aşısı uygulamaya başladık. İki hastanemizde poliklinik alanlarımızı mesai sonrası aşı hizmetine açtık" dedi.

"HAFTA İÇİ 28 BİN, HAFTA SONU 32 BİN DOZ UYGULAMA KAPASİTESİNE SAHİBİZ"

Ankara Şehir Hastanesi'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşılama kapasitemizi artırma gücümüz var. Bugüne kadar Covid-19 hastalarını tedavi etmekti milli mücadelemiz. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada aşılama programımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugünkü milli mücadelemiz, aşılama programımızı devam ettirmek. Bu doğrultuda dün itibarıyla başlattığımız uygulamayla hafta içi 28 bin doz, hafta sonu ise 32 bin doz BioNTech aşısı uygulama kapasitesine sahibiz. Bu kapasiteyi artırma gücümüz de var."

Hastaların ihtiyaçları dikkate alınarak yeni planlamaların yapıldığını aktaran Adıgüzel, Covid-19 alanlarında çalışan personelin de şu an aşılama hizmetlerine kaydırıldığını kaydetti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, "Randevusu gelen bütün hastalarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde gerekli altyapıya sahibiz" diye konuştu.

Bugüne kadar 230 bin doz BioNTech, 58 bin doz Sinovac aşısı uygulandı

Öte yandan Ankara Şehir Hastanesinde sadece dün 16 bin doz BioNTech aşısı uygulandı. Türkiye'de bir gündeki Kovid-19 aşılamalarının yaklaşık yüzde 1'ini uygulayan Ankara Şehir Hastanesi'nde bugüne kadar toplam 230 bin doz BioNTech, 58 bin doz da Sinovac aşısı yapıldı.