Bayramiç ilçesinde Yiğitler köyünde oturan A.G. (79) koronavirüs testi pozitif çıkınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, tedavisi süren A.G., hastaneden kaçıp minibüse bindi. Hastane yetkilileri, durumu polis ve Bayramiç Devlet Hastanesi yetkililerine bildirdi.

Bayramiç Otobüs Terminali'nde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri önlem aldı. Minibüsten inen A.G., sağlık ekiplerince alınıp, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs sürücüsü ve içindeki yolcuların da 14 gün evlerinde izole olmaları, belirti olması halinde sağlık ekiplerine haber vermeleri istendi.

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