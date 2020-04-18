Hastaneden evine gitmek isteyen kadının yardımına polis ekipleri koştu - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'de ikamet eden Havva Ersoy'u bahçesindeki ahırda beslediği inek tepti.Yüzünde yaralanan Ersoy, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından evine dönmek isteyince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulamadı.Hastane önünde uygulama yapan emniyet güçlerinden yardım isteyen Ersoy'u polis ekipleri ekine kadar götürdü.

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