Hastaneden dönen çiftin acı sonu!

Gaziantep'te hastaneden dönen motosikletteki çiftin acı sonu
Gaziantep'te otoyolda bariyerlere çarpan motosikletteki çift hayatını kaybetti. Feci kazada can veren çiftin, operasyon için doktorla görüşmeye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenildi
Gaziantep'te otoyolda bariyerlere çarpan motosikletteki çift, yaşamını yitirdi.
Kadir Kaya (41) ile eşi Zeynep Kaya (25), operasyon için doktorla görüştükten sonra Nizip Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'e dönmek üzere dün akşam saatlerinde motosikletle yola çıktı.
Kadir Kaya'nın kullandığı motosiklet, Gaziantep-Nizip Otoyolu 23'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Kaya çifti, yola savruldu.
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.