Hastanedeki tepki çeken görüntüde 'oyun' savunması!

DHA

İstanbul'daki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanan Ali E. (30), nöbetçi hakimlikte "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu" dedi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Ali E., `beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı.

Ali E.´nin, İstanbul´da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun´a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, "Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi" dedi.