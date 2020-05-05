Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu - ÇANAKKALE

Çamur, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine başvurdu.Yeni tip koronavirüs şüphesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çamur, testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı.Çamur'un bir şirkette çalışan 32 yaşındaki oğlu Demirşah Çamur, babasıyla ilgilenmek için hastaneden özel olarak refakatçi izni aldı.Babası ile aynı odada kalan Demirşah Çamur'a kaldığı ilk 3 gün boyunca yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Çamur, refakatçi olduğu babası ile 17 gün boyunca aynı odada kalmasına rağmen aldığı tedbirler sayesinde virüse yakalanmadı.Koronavirüsü yenen baba ile oğlu, evlerinde 14 gün karantinada kalmak üzere hastaneden taburcu edildi.Atilla Çamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte nefes almanın, havanın, oksijenin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.Sürecin çok zorlu geçtiğini belirten Çamur, "Yüce Rabb'imiz bizi öyle güzel yaratmış ki işte birazcık dengemizi savurduğumuzda her şeye muhtaç oluyoruz. Şükrediyorum. Oğluma göstermiş olduğu erdemlilikten dolayı teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve sosyal mesafemizi koruyoruz." dedi.Çamur, hastanede kendisiyle ilgilenen, sağlığına yeniden kavuşabilmesi için gece gündüz uğraş veren doktorlar ile diğer sağlık personeline teşekkür etti.- "Su altında nefes almaya çalışmak gibiydi"Demirşah Çamur da yaşanan durumun kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.Hastanede yaşadıklarını anlatan Çamur, şöyle konuştu:"Babamı uçurumun kenarından çekip aldım. Allah'ım bunu bana vesile etti. Şu anda sağlığımız çok iyi. Ben kendimi izole ettim. Hastaneden taburcu olduk. Keyfimiz, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Babamla odada beraber kaldığım süre içinde bitkisel ilaçlarla korundum. İşe yaradığını düşünüyorum. Herhangi bir semptom, hastalık olmadı. Babamın da en son yapılan testi negatif çıkınca taburcu olduk ama hastanedeki süreçte gerçekten babamın durumu çok kötüydü. Suyun altında nefes almaya çalışmak gibiydi. Allah bu hastalığı kimseye vermesin. Sevdiklerimiz için bu zaman dilimi içinde sevdiklerinizden uzak durum. Evinizde kalın. Allah bu illeti en yakın zamanda ülkemizden defetsin."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!