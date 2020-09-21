Hastanede oğlunu boğan futbolcunun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

AA

Cumhuriyet savcısının tutuklu sanıkla ilgili "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın olayın ardından emniyetteki ifadesinde çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiği ancak tutuklandıktan sonraki ifadesinde psikolojik çöküntüyle hareket ettiğini ve oğlunu öldürmediğini söylediği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda, 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın ağzı ve burnu kapatılarak öldürülmesi ihtimali dışında başka bir durumun tespit edilemediği bildirilen iddianamede, bu durumda babanın ilk ifadesinin doğru sayılabileceği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen Cevher Toktaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da oynayan Cevher Toktaş, oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Cevher Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemiş, doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

4 Mayıs'ta Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu.