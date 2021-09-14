Hastanede Kovid-19 tedavisi süren genç, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Kentte yaşayan Murat Memiş, iş yerindeki arkadaşlarının PCR testinin pozitif çıkması üzerine ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle 30 Ağustos'ta Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Testi pozitif çıkan Memiş, şikayetlerinin artması üzerine 10 gün önce Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Burada tedavisi süren Memiş, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.
"Bu işin çözümü aşı, başka tedavisi yok." diyen Memiş, insanlardan aşılarını bir an evvel yaptırmalarını istedi.
- "Zamanı gelince hemen aşılarımı olacağım"
Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Murat Memiş, iş yerinde birkaç arkadaşının pozitif çıkması üzerine test yaptırdığını belirterek, "Tedavim bir süre evde devam etti. Durum kötüleşti, daha sonra hastaneye yattım. Ateş, öksürük, tat koku kaybı, nefes darlığı yaşadım." diye konuştu.
Bir gün normal serviste yattıktan sonra durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alındığını aktaran Memiş, aşı olmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
Memiş, hiçbir kronik rahatsızlığının olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Aşı olmadım, gerçekten çok önemli bir detaymış. Çok kötü bir şey bu hastalık, insan buraya yatınca anlıyor. Herkese bir an önce aşısını olmasını tavsiye ediyorum. Bir an önce aşılarını olsunlar. Aşı olmamanın pişmanlığını burada yaşadım. Kimse geciktirmesin, bir an önce aşısını olsun. Bu işin çözümü aşıdan başka bir şey değil. Yoğun bakım çok zor bir süreç, insanı çok zorluyor. Buradaki sağlık çalışanları çok zor şartlar altında çalışıyor. Allah onlardan razı olsun, çok ilgileniyorlar. Bu işin çözümü aşı, başka tedavisi yok. Ben de hastaneden çıktıktan sonra zamanı gelince bütün aşılarımı hemen olacağım."
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