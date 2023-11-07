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        Doktorla tartışan genç kız hastaneden çıkarıldı

        İstanbul Büyükçekmece'de ilaç yazdırmak için hastaneye giden bir genç kız doktorla tartıştı. Kendisine yanlış ilaç yazıldığını iddia eden genç kız hastaneden dışarı çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:43
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        Hastanede ilaç yazdırma tartışması!
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        Büyükçekmece'de M.B.D. isimli genç kız, tedavi için gittiği hastanede iddiaya göre yazılan ilaç nedeniyle doktorla tartışmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre doktora astım hastası olduğunu söylemesine rağmen grip ilacı yazıldığını iddia eden M.B.D hastane polisi tarafından dışarı çıkarıldı.

        O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Büyükçekmece’deki devlet hastanesinde, 28 Ekim Cumartesi günü meydana geldi. Astım hastası M.B.D., muayene olmak için hastaneye gitti. Yaklaşık 2 saat sıra bekleyen M.B.D., sıra gelince doktorun yanına girdi. Doktora astım ve panik atak hastası olduğunu söyleyen M.B.D., iddiaya göre grip ilacı yazılınca tepki gösterdi. Bunun üzerine doktor hastane güvenliklerini çağırdı.

        Güvenlik personeli M.B.D.’yi doktorun odasından çıkardı. M.B.D. dışarıda da doktora tepki göstermeye devam etti. Dakikalarca hastanedeki insanlara bağırarak durumu anlatan M.B.D.’ye hastane polisi bir kez daha müdahale etti.

        M.B.D.’yi güvenlik personeli tarafından hastane dışına çıkarılırken, genç kız polis memuruna direndi. Polis memuru ile M.B.D. arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis memuru iddiaya göre kendisine vuran M.B.D.’den şikayetçi oldu. Olay anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.B.D.’nin acil serviste bağırdığı, polisin müdahalesi sonucu hastaneden dışarı çıkarıldığı anlar da yer alıyor.

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