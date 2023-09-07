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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hastanede husumetli dehşeti! Çalışırken bıçakladı

        Gaziantep'te hastanede husumetli dehşeti! Sağlık çalışanı bıçaklandı

        Gaziantep'te hastanede sağlık çalışanı ile husumetli olan bir kişi bıçakla dehşet saçtı. Hastaneye gelen kişi, sağlık görevlisi Mustafa Yıldız'a çalıştığı sırada bıçakla saldırdı. Yıldız bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:29
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        Hastanede husumetli dehşeti! Sağlıkçıyı bıçakladı
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        Gaziantep'te bir sağlık görevlisi, hastanede bıçakla yaralandı.

        Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Mustafa Yıldız, (40) husumetlisi olduğu iddia edilen Ö.F.'nin (40) hastanede bıçaklı saldırısına uğradı.

        Karnından ve kafasından bıçak darbesi alan Yıldız, aynı hastanede ameliyata alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Şüpheli Ö.F., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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