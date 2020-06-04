Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan hasta yakınına dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, F.K. ve M.B'nin söz konusu hastanede güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, sanık Murat Dündar'ın annesinin ise aynı hastanede koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü belirtildi.
Olay günü sanık Murat Dündar'ın hastaneye giderek annesi ile görüşmek istediği aktarılan iddianamede, müşteki olan güvenlik görevlilerinden M.B'nin karantina alanına çıkamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı, daha sonra sanık Murat Dündar'ın olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.
İddianamede, sanık Murat Dündar'ın bir süre sonra elinde bıçakla tekrar hastaneye geldiği, tartışmaya başladığı güvenlik görevlileri F.K. ve M.B'yi bıçakla yaraladığı, hastanede bulunan diğer güvenlik görevlileri D.T. ve Y.T'nin ise sanığın elindeki bıçakla kendilerini kovalaması üzerine kaçarak bir odaya saklandıkları belirtildi.
Sanık Murat Dündar'ın yaşanan olay sırasında hastanenin acil servis ana giriş kapısı ve camına da zarar verdiği ifade edilen iddianamede, alınan doktor raporuna göre güvenlik görevlilerinden M.B'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu bilgisi verildi.
İddianamede, sanık Murat Dündar'ın bu şekilde "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "kasten yaralamaya teşebbüs" suçlarından toplam 3 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Murat Dündar ilerleyen günlerde hakim karşısına çakıcak.
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