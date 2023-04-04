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Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de kan donduran bir cinayet işlendi. İlçede bir özel hastanede yöneticilik yapan Mehmet Işık, evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Giriş: 04.04.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü!
Hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü!
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DHA

Sancaktepe'de özel bir hastanenin yöneticisi olan Mehmet Işık, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Işık, hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre olay, dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık (37), işine gitmek için evinden çıktı. O sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında Işık'a silahla ateş açtı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Işık, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Işık'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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