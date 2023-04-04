Hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldü!

Sancaktepe'de özel bir hastanenin yöneticisi olan Mehmet Işık, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Işık, hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre olay, dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık (37), işine gitmek için evinden çıktı. O sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokak ortasında Işık'a silahla ateş açtı.