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        Haberler Sağlık Hastane randevularında yeni dönem | Sağlık Haberleri

        Hastane randevularında yeni dönem

        Aile hekimliklerine, hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu. Bu entegrasyonla beraber aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 14:34 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:34
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        Hastane randevularında yeni dönem
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        Sağlık Bakanlığı 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirdiği uygulamayla, aile hekimliklerine, hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu entegrasyon sayesinde, aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri de doğrudan hastanelerden talep edebiliyor.

        Bu uygulamayla;

        - Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

        - İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması,

        - Gereksiz hastane başvurularının önlenmesi,

        - Hastaların uygun birimlere daha doğru yönlendirilmesinin sağlanması,

        - Doğru branşa yönlendirme ile hastanın daha hızlı tedaviye ulaşmasının sağlanması,

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        - Tetkik tekrarlarının önlenmesi,

        - Sağlık sisteminde zaman ve kaynak tasarrufu,

        - Aile hekimlerinin hasta takibinde etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

        İstanbul’da Aile Hekimliklerine ayrılan randevu kontenjanı 2 milyon iken, bu randevuların 1 Ağustos 2025 itibariyle sadece 457 bin 101’i kullanıldı. İstanbul’da aile hekimliklerine ayrılan kontenjanların kullanım oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti.

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