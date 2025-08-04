Hastane randevularında yeni dönem
Aile hekimliklerine, hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu. Bu entegrasyonla beraber aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan hastanelerden talep edebilecek
Sağlık Bakanlığı 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirdiği uygulamayla, aile hekimliklerine, hastane randevularında özel kontenjan oluşturuldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu entegrasyon sayesinde, aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri de doğrudan hastanelerden talep edebiliyor.
Bu uygulamayla;
- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,
- İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarındaki yoğunluğun azaltılması,
- Gereksiz hastane başvurularının önlenmesi,
- Hastaların uygun birimlere daha doğru yönlendirilmesinin sağlanması,
- Doğru branşa yönlendirme ile hastanın daha hızlı tedaviye ulaşmasının sağlanması,
- Tetkik tekrarlarının önlenmesi,
- Sağlık sisteminde zaman ve kaynak tasarrufu,
- Aile hekimlerinin hasta takibinde etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
İstanbul’da Aile Hekimliklerine ayrılan randevu kontenjanı 2 milyon iken, bu randevuların 1 Ağustos 2025 itibariyle sadece 457 bin 101’i kullanıldı. İstanbul’da aile hekimliklerine ayrılan kontenjanların kullanım oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti.