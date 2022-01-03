Hastane güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı

İHA

Olay, geçen perşembe günü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yaşanmıştı. Eşi ve çocuğu ile koronavirüs testi için hastaneye gelen E.M.Ç. adlı şahıs, hastasının durumunun acil olduğunu ileri sürerek sağlık çalışanlarıyla tartışmış, ardından da acil serviste güvenlik görevlisi C.Y'yi darbetti.

Yaralanan güvenlik görevlisi ise şahıstan şikâyetçi oldu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda saldırgan dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.