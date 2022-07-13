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Hastane, eczane ve sağlık ocakları, bugün açık mı ve ne zaman açılacak? 13 Temmuz bayramdan sonra sağlık kurumları hizmet verecek mi?

Hastane, eczane ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 13 Temmuz bayramdan sonra sağlık kurumları hizmet verecek mi?

Bayram tatillerinde birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil sebebiyle hizmet vermezken, bayram sonrasında hastane, eczane ve sağlık ocağının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bilindiği gibi resmi kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar izinli sayılacağı belirtilmişti. Peki Hastane, eczane ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 13 Temmuz bayramdan sonra bugün sağlık kurumları hizmet verecek mi? İşte detaylar...

13.07.2022 - 01:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler bayram süresince kapalı olan Hastane, eczane ve sağlık ocaklarının açılacağı tarihe çevrildi. Bilindiği Kurban Bayramı bu sene 9 - 12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilmişti. Peki Hastane, eczane ve sağlık ocakları ne zaman açılacak? 13 Temmuz bayramdan sonra  sağlık kurumları hizmet verecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

  • KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜNE UZATILDI MI?

    Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;  "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • HASTANE ECZANE VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK? 

    9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.

    13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Öte yandan 15 Temmuz'da resmi tatil olacak.

  • Bu bilgiler kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

    Bayram tatilinin ardından eczaneler ise normal işleyişe geçecek.

    Bayramda birçok kamu kurum kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Bu yüzden hastaneler ve sağlık ocakları, diğer resmi kurumlar gibi bayramda çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

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