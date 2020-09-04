Hastane Acil Servis girişine yuva yapan kırlangıç ve yavruları ilgi odağı oldu

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İslahiye Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki yuvasında anne kırlangıç tarafından beslenen üç yavru kuş, dikkat çekti.Henüz uçamayan üç yavru, annelerinin besleme yaptığı sırada görüntülendi.Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastane ve sağlık çalışanlarının ön plana çıktığı dönemde hastaneye gelen vatandaşlar, kırlangıçların da yuva yapmak için güvenli yer olarak hastaneyi seçtiklerini ifade etti.