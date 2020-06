Hastalıkları sevginin gücüyle yendiler - SAKARYA

AA

"İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta" diyerek ömür boyu birlikteliğe imza atan İlhami (60) ve Rabiye Karasu (54),hayatın getirdiği birtakım zorluklarla karşılaşsalar da 5 çocuklarını büyüterek evlendirdi.Mutlu giden evliliklerinde çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan çift, İlhami Karasu'nun mide ve karaciğer kanseri olduğunu öğrenmesiyle büyük hüzün yaşadı. Bu süreçte çocuklarına çok fazla vakit ayıramayan İlhami Karasu, en büyük desteği eşinden gördü.Çocuklarına kanser olduğunu söyleyemeyen Karasu, 4 yıl içerisinde kanseri yenmeyi başardı. Rabiye Karasu'nun tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle çift kendini yeniden zorlu bir süreç içerisinde buldu.Kanser hastasıyken eşinden gördüğü desteği unutamayan İlhami Karasu, bu süreçte evinden dışarı çıkamayan eşinin en büyük destekçisi oldu. Birbirlerine olan sevgileri sayesinde en ağır hastalıkları bile atlatan çift, şimdi çocukları ve 9 torunuyla mutlu bir hayat sürüyor.- "Hastalığın en büyük ilacı moral"İlhami Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında rahatsızlanması sonucu gittiği hastanede mide ve karaciğer kanseri olduğunu öğrendiğini anlattı.Rahmetli annesini ameliyat masasında kaybettiği için doktorların ameliyat önerisini geri çevirdiğini aktaran Karasu, tedavisine ilaç alarak devam ettiğini söyledi.Hiçbir zaman "Ben hastayım" demediğini aktaran Karasu, "4 yıl çocuklarımdan sakladım, bir tek eşim biliyordu hastalığımı. Çocuklarım hasta olduğumu en son Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği Başkanı Nihal Akar ile tanıştığımda duydu. Şükür o zaman da iyileşmeye dönmüştüm zaten. Allah razı olsun başkanımdan çok yardımcı oldu. Çocuklarımı düşünerek çalıştım, mücadele ettim. Hastalığın en büyük ilacı moral. Şu anda atlattım, şükür Allah'ıma." diye konuştu.Karasu, çocuklarını büyütüp evlendirdiğini, 9 torun sahibi olduğunu dile getirerek, emekli olabilmek için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.Eşinin Kovid-19 hastalığına yakalandığını aktaran Karasu, "Eşim bana her türlü yardımcı oldu. Ben de ömrüm yettiği sürece her zaman için yanındayım. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin. Hasta olduğu halde kalkıyor, hepimizin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor." dedi.Rabiye Karasu da 5 çocuğuyla zor günler yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Nihal Akar'a teşekkür etti.Astım hastasıyken öksürük, ateş ve halsizlik oluşması üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını öğrendiğini aktaran Karasu, "Çocuklar duymasın diye çok uğraştık ama sonunda onlar da öğrendi, bayağı üzüldüler. Çocukları, bebekleri var diye yanıma gelemiyorlar. Ben eşime hastalığında destek olmuştum o da bana destek çıktı. Her zaman için yanımda, arkamda oldu. Rabb'ime şükürler olsun atlattık." dedi.