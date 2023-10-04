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        Haberler Sağlık Hastalıklara karşı en güçlü insanların kan grubu bulundu!

        Hastalıklara karşı en dayanıklı kan grubu keşfedildi! Diğer kan gruplarına göre daha dirençli

        Londra Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan araştırma bazı kan gruplarının hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu tespit etti. Tansiyon, bulaşıcı hastalıklar veya kanser gibi rahatsızlıklara karşı dirençli olan bu kan grubu yüzde 40 daha dayanıklı. Diğer kan gruplarında sıklıkla görülen hastalıklarda araştırmada incelendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:08
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        • 1

          HASTALIKLARIN KAN GRUPLARIYLA İLİŞKİSİ İNCELENDİ

          İngiltere merkezli Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma hastalıklar ile kan grupları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. 882 kişi üzerinde yapılan çalışma, tansiyon bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan gruplarıyla ilişkili olabileceğini ileri sürdü.

        • 2

          BEYİNDE PIHTILAŞMA RİSKİ İLE KAN GRUBU BAĞLANTISI

          Araştırmada beyinde kan pıhtılaşma risk oranı ele alınan konulardan birisiydi. Kan grubunu belirleyen genler aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşma riski ile de bağlantılı. Bazı kan gruplarının beyinde kan pıhtılaşma riskine karşı dayanıklı olduğu tespit edildi.

          AB kan grubuna sahip kişilerin CVT (beyinde kan pıhtılaşması) riski diğer kan gruplarına göre 5,6 kat daha fazla olduğu aktarıldı. 0 kan grubunun ise CVT riski yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

        • 3

          BU KAN GRUPLARINDA KALP HASTALIĞI RİSKİ DAHA YÜKSEK

          Geçtiğimiz yıllarda ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise nadir görülen kan gruplarında kalp hastalığı riskinin daha fazla olduğunu belirtti. 90 bin kişiyi kapsayan bu araştırma AB kan grubu olanların kalp hastası olma riski en yaygın. 0 kan grubuna sahip kişiler ise kalp hastalıklarından daha az etkileniyor.

          Veriler AB kan grubuna sahip kişilerin diğerlerine kıyasla kalp hastalığına yakalanma olasılığının yüzde 23 daha fazla olduğunu söylüyor.

        • 4

          EN DAYANIKLI KAN GRUBU TESPİT EDİLDİ

          Araştırmalar sonucunda en dayanıklı kan grubu 0 olduğu tespit edildi. İlk insan kanı olan 0 kan grubunda kalp hastalığı riski ve mide kanseri riskinin daha düşük bulunduğu ortaya çıktı.

        • 5

          ARAŞTIRMANIN NE GİBİ FAYDASI OLABİLİR?

          Araştırmanın Yardımcı Doçenti Qi, "İnsanlar kan gruplarını değiştiremese bile doktorların kimlerin kalp hastalığına yakalanma riski altında olduğunu daha iyi anlayabilir" dedi.

          Yüksek kardiyovasküler hastalık riskine sokan bir kan grubuna sahip olmak erkenden tedbir alınmasını sağlayabilir ve sağlıklı bir yaşam tarzının benimseyerek önlemleri çoğaltabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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