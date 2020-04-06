Hastalığını ağaç parçalarını işleyerek unutup hayata tutunuyor

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan parkinson hastası Nafi Ayhan, hastalığına rağmen ağaçlardan süs eşyası yaparak hayata tutunuyor.
2005 yılında yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle konuşmakta ve bazı hareketleri yapmakta zorlanan 66 yaşındaki Ayhan, 35 yıllık memuriyet hayatının ardından memleketi Akçakoca'ya döndü.
Çeşitli şekillerdeki ağaç parçalarını bir araya getiren Nafi Ayhan, farklı objeler yapmaya çalışıyor.
İncir, kızılağaç ve defne ağaçlarının dallarıyla masa, sehpa ve sandalye üreten Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işi severek yaptığını söyledi.
Nafi Ayhan, 8 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızının acısını ve hastalığını unutmak için bu işi yaptığını belirterek, "2012 yılında 2 tane sarmaşık ağaç parçası buldum. Bu 2 ağaç ile başladım. Bir kafe benden yaptığım süslemelerden 250 tane aldı. Şu ana kadar 6-7 bin tane eser yaptım. 150 tanesini hediye ettim. Diğerlerinin hepsini sattım. 2005 yılında bu hastalığa yakalandım. Bu işleri yaparak hastalığımı unutuyorum. Ailemi kaybettim. Ben de kendimi bu işlere verdim. " dedi.
- Hayal gücümü ağaçlara işliyorum
Ayhan, hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de geçimine bu şekilde katkı sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kendi hayalimi ağaçlara işliyorum. Hayal gücümle sehpa, masa ve sandalye yapıyorum. Geçen yaz 5 tane sehpa sattım, para kazandım. Eğer ben bu işleri yapmasaydım çoktan yatağa mahkum olmuştum. Bu beni ayakta tutuyor. İncir, kızılağaç, defne ağaçlarından yapıyorum. Günlük harçlığımı çıkartıyorum."
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