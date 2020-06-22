Hastalığına rağmen sahiplendiği kedilere "anne şefkatiyle" bakıyor

Merzan Mahallesi'nde kafasında kist, dizinde kireçlenme olan ve bel fıtığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yılmaz (55),kalp hastası eşiyle yaşamını sürdürdüğü evine yakın noktalarda sahipsiz kedilere yaklaşık 15 yıldır yardım elini uzatıyor.
Kedilerin sahipsiz kalmasına gönlü el vermeyen Yılmaz, yaşadığı rahatsızlıklara rağmen bakımını üstlendiği kedilere "anne merhameti"yle yaklaşıyor.
Tek gelir kaynağı olan engelli maaşıyla evinin geçimini sağlamaya çalışan Yılmaz, maaşının bir kısmını da evinde ve evinin bahçesinde yaptığı alanda beslediği kedilerin ihtiyacı için harcıyor.
Evden artan yemeklerin yanı sıra süt, yoğurt ve mamayla doyurduğu kedilerle vakit geçirmekten keyif duyan Yılmaz, her birine ayrı isim taktığı kedilerinin bakımıyla da yakından ilgileniyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de Yılmaz'a kedilerin tedavisi ve mama konusunda destek veriyor.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başında kist olduğunu, bel fıtığı ve dizindeki rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çektiğini söyledi.
Kendisi gibi hasta olan eşinin de çalışamadığını anlatan Yılmaz, "Sokak hayvanları da can taşıyor. Onların dışarıda sahipsiz kalmasına içim el vermiyor. Yıllardır sokaktaki kedileri alıp bakıyoruz. Şu an 24 kedi var. İkisi de yeni doğum yapmış. Bunları süt ve yoğurtla besliyoruz. Biz yemiyoruz, kedilere veriyoruz. Rahatsızlığımdan dolayı maaş alıyorum. Onu da kedilerle paylaşıyoruz." dedi.
Kaldıkları evin bir bölümünde oluşan çatlaklardan dolayı hasarlı olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Hastalanan iki kediyi tedavisi için Van'a gönderdik. Doğum yapan kedilerin yavrularına özenle bakıyoruz. Bunu Allah rızası için yapıyorum. Onlar da can taşıyor. İnsan her yerde başının çaresine bakabilir ama hayvanlar başının çaresine bakamazlar. Hayvanları çok seviyoruz. Ben de tedavi olmak istiyorum. Yaşadığımız ev kötü durumda. Bize bir destek verilirse mutlu oluruz."
Hakkari Belediyesinde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi de Hatice Yılmaz'ın kedilerle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Maddi durumları iyi olmamasına rağmen kedilere bakıyorlar. Hatice teyzenin kedi sevgisi bizi sevindirdi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak mama desteğinde bulunuyoruz. Bu kedilerin haftalık kontrolünü, aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!