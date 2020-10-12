Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan kadın yardım bekliyor - BİTLİS

AA

Fuar Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Akıntı, 13 yıl önce romatolojik rahatsızlık olan skleroderma (sistemik skleroz) hastalığına yakalandı.Hastalıktan dolayı cildinde kalınlaşma ve döküntü oluşan, kalp ve bazı organlarına sıkıntılar yaşayan 2 çocuk annesi Akıntı, ellerini ve ayaklarını kullanamaz duruma geldi.

Tüm ihtiyaçları 52 yaşındaki kalp hastası eşi Faruk Akıntı ile iki kızı tarafından karşılanan hasta kadın, tedavisinin yapılabilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.Akıntı, AA muhabirine, tedavi için sürekli İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Maddi imkanları olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını anlatan Akıntı, "Kirada oturuyorum, evim hiç güneş görmüyor. Bana eşim ve çocuklarım bakıyor. Bu hastalığın bir tedavisi yok. Doktorlar güneş gören bir evde oturmamı tavsiye ediyor. Eşim bana baktığı için çalışamıyor. Kemiklerim hassas ve çabuk kırıldığı için beni ancak 2 kişi kaldırabiliyor. Eklemlerim sıkıntılı, ellerim ve ayaklarımı hareket ettiremiyorum, yürüyemiyorum, sık sık nefes darlığı çekiyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum." diye konuştu.

Akıntı'nın eşi Faruk Akıntı da ilçede romatoloji doktoru veya servisi olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Sabit bir işim olmadığı için iş buldukça gündelik işlere gidiyorum. Kirada oturuyoruz ve evimiz bu hastalığa elverişli olmadığı için daha uygun bir yere taşınmak istiyoruz. Maddi imkanlarımız buna el vermiyor. Yetkililerde yardım istiyoruz." dedi.