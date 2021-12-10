Hastalığını yenmek için yüzmeye başladı! Dünya şampiyonluğu için kulaç atacak

Hastalığı için başlamıştı! Dünya Şampiyonluğu için kulaç atacak

İHA

Doğuştan hafif düzeyde gelişim geriliği ve hiperaktivite rahatsızlığı olan Sakaryalı milli yüzücü Ahmet Mintaz, Fransa’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Hastalıklarıyla doğumunda tanışan, uzun süre ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalan ve hastalığını yenmek için yüzme sporuna başlayan Ahmet Mintaz, 2 kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Bu doğrultuda Mintaz, Fransa’nın Montluçon şehrinde düzenlenen VİRTUS Dünya Yüzme Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Pandemi sebebiyle ertelenen şampiyona Fransa’da 1 hafta sürecek ve Ahmet Mintaz madalya alabilmek için diğer ülkelerin sporcularıyla birlikte kulaç atacak.

Mintaz’ın antrenörü Bülent Demirbaş ise, “Bu güne kadar VİRTUS federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarında Avrupa şampiyonu olarak döndük Ahmet’in dünya şampiyonasında da başarılı olacağına inanıyorum” dedi.